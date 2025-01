Sport.quotidiano.net - Eurolega. Il Maccabi è in crisi nera, l’Olimpia cerca di approfittarne sul neutro di Belgrado

Leggi su Sport.quotidiano.net

Unin, con una sola vittoria nelle ultime sette gare, ma sempre con tanto talento del “roster“ per il quale non si può pensare ad una partita facile. Così i biancorossi delaffrontano la sfida di oggi alle 20.05 al Pionir di, campo europeo di casa degli israeliani. Armani un po’ incerottata: rispetto alla vittoria di Pistoia recupera i fondamentali Shields e LeDay, ma avrà ancora qualche rotazione corta in panchina con le assenze confermate di Dimitrijevic e Causeur oltre al lungodegente Nebo. I gialloblu non sono certamente in un buon momento patento oltremodo il fatto di giocare sempre in trasferta, inoltre sotto canestro l’assenza di Rivero è sempre più pesante. In campo da 2 partite Trevion Williams, pivot che era stato decisivo nella vittoria dell’Alba sul, ed ora passato nella compagine israeliana.