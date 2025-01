Ilrestodelcarlino.it - Due passanti presi a pugni in faccia senza motivo da uno sconosciuto

Modena, 9 gennaio 2025 – Due brutali aggressioni in sequenza, entrambeun apparente; una delle vittime è un uomo di 78 anni l’altra un 36enne che aspettava l’autobus; entrambi finiti in ospedale con diverse contusioni e ferite al volto ma per fortuna non in gravi condizioni. E’ accaduto tutto nell’arco di pochi minuti ieri intorno alle 13 tra il Tempio e via Paolo Ferrari. L’anziano è stato aggredito proprio qui, a pochi metri dall’ingresso del Museo Enzo Ferrari. Stava camminando sul marciapiede dopo avere concluso alcune commissioni quando un giovane straniero gli si avventato addosso, l’ha fatto cadere a terra e ha cominciato a sferrargli una raffica di calci e. “Stavamo lavorando – raccontano due ragazze titolari del laboratorio di decorazioni ceramiche che si trova proprio davanti al Mef – quando abbiamo sentito gridare aiuto, siamo uscite e abbiamo visto il signore terra e questo ragazzo su di lui che lo colpiva, fortunatamente erano già accorsi in suo aiuto i medici dello studio odontoiatrico qui di fronte”.