Ilfattoquotidiano.it - “Collusi col regime di Assad, ora vogliono riciclarsi”: petizioni e richieste di dimissioni contro diverse autorità cristiane in Siria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Chiediamo ledel patriarca perché colluso con ildegli”. A finire al centro di una petizione online creata dal Movimento per il cambiamento di Antiochia è Youhana X Yazigi, patriarca della Chiesa cristiana ortodossa di Antiochia con sede in. Secondo i membri del gruppo ortodosso autore della raccolta firme, il patriarca Yazigi “non avrebbe avuto i requisiti necessari per la sua elezione nel 2012”. Ma, aggiungono, il processo che lo ha portato a capo di una delle chiesepiù antiche della“sarebbe stato supportato dai servizi segretini”. Così facendo, concludono, il patriarcato si è trasformato in una “istituzione devota alla difesa del, funzionale agli apparati della sicurezza e politici”.Questa è solo l’ultima fra le critiche piovuteYazigi.