Cesena giovanili in crescita | Abbiamo già molte richieste

Succedere a Davor Jozic alla guida del settore giovanile delcomportava anche dei rischi viste levittorie arrivate sotto la guida dell’ex difensore del. Diciotto mesi fa Roberto Colacone, ex attaccante del Parma, della Cremonese e dell’Ancona, dopo aver ricoperto lo stesso incarico al Monza, è diventato il nuovo numero uno del settore giovanile bianconero e dopo pochi mesi la Primavera ha di nuovo conquistato l’accesso al campionato di Primavera 1. Colacone, partiamo dalla Primavera guidata da Nicola Campedelli che è partita per guadagnarsi la salvezza, come valutate questa prima parte di stagione? "Dico che siamo in linea con l’obiettivo che è quello di restare in un campionato dove c’è l’élite del calcio italiano, per noi è un orgoglio farne parte, all’inizio forsepagato lo scotto dovuto all’inesperienza, ma è un passaggio che sarà utile per i ragazzi e per lo staff".