Iltempo.it - Cecilia Sala, quei gufi che non l'hanno vista arrivare

Non mi dilungo in chiacchiere su Giorgia Meloni e Antonio Tajani, che anche un fesso capisce abbiano concluso in maniera impeccabile la più difficile mediazione politica degli ultimi decenni e riportato a casa sana e salva la nostra concittadina e collega. Spero, tuttavia, due cose. Uno: di non sentir più paragonare i regimi come quello iraniano alle democrazie, per quanto lontane dal proprio pensiero politico, da parte di nessuno in Occidente. So che è una speranza vana. Li ritroveremo in piazza a tifare per l'islamismo radicale contro i valori liberali, solo perché di partiti diversi da loro. Due, e parlo sempre della sinistra, spero che la prossima volta anziché profetizzare disgrazie a reti unificate notte e giorno su giornali e talk show, facciano davvero sistema con il governo quando di mezzo c'è l'interesse nazionale.