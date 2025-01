Biccy.it - Case di vip distrutte dall’incendio in California: da Paris Hilton a Fergie

Leggi su Biccy.it

Ancora una volta inè scoppiato un devastante incendio che sta accerchiando Los Angeles. In poche ore gli sfollati sono già saliti a oltre 30.000, con più di 10.000 edifici distrutti dal fuoco. E tra leche sono state rase al suolo dalle fiamme ce ne sono anche alcune di personaggi molto noti.Tra i primi vip a perdere il loro nido sono stati Adam Brody e Leighton Meester, subito dopo è toccato ad Anna Faris, le loro abitazioni erano ubicate a Pacific Palisades, uno dei quartieri più martoriati dal gigantesco incendio.Leighton Meester and Adam Brody’s house has burned down amid the Pacific Palisades wildfire. pic.twitter.com/ZtG6haO4Tl— 21 (@21metgala) January 8, 2025dei vip ridotte in cenere, è toccato anche a.TMZ ha fatto sapere che anche la villa chepossedeva a Malibù è stata distrutta ed è finita in macerie: “Tra lec’è anche quella di, la sua villetta a Malibu, in riva al mare, è stata ridotta a un cumulo di cenere in.