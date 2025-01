Ilrestodelcarlino.it - Caritas, boom di richieste per un pasto caldo

, gli accessi degli stranieri uguagliano quelli degli italiani. Sono sempre più numerose leche pervengono al centro di accoglienza, dove il primo passo è quello di rivolgersi al centro di ascolto perché si possa trovare al più presto una soluzione per risolvere i problemi che riguardano sempre più singoli e famiglie.di alloggio o lavoro, ma anche quelle di poter consumare un semplice: nel 2024 sono stati somministrati 3mila 628 pasti ad esterni che, dopo essersi rifocillati, hanno lasciato il centro di accoglienza di piazzale della Vittoria. Non solo pasti, ma anche la possibilità di farsi una doccia, un servizio che nel 2024 ha soddisfatto 754. Sono invece state 186 le persone accolte: sono 24 i posti letto messi a disposizione di chi non ha un alloggio.