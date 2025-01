Oasport.it - Australian Open 2025, il tabellone di Sinner: i probabili avversari turno per turno

Un sorteggio da accogliere tutto sommato con positività quello di Jannikagli. Il numero 1 del mondo è finito nella parte alta di, opposta a quella di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che potrebbero sfidarsi ai quarti: di conseguenza l’azzurro affronterà al massimo uno di questi due giocatori se dovesse arrivare in finale.L’esordio è da prendere con le molle perché sarà con Nicolas Jarry, un giocatore che è molto cresciuto sul veloce negli ultimi anni e che ha dei colpi come servizio e dritto che possono far male a chiunque. Nell’ottobre scorso, nel torneo di Pechino, il cileno riuscì a strappare un set a unallora lanciato: serve quindi concentrazione per evitare sorprese.Gestibile il secondocontro uno tra Taro Daniel e Tristan Schoolkate, mentre si potrebbe configurare al terzoun derby contro Flavio Cobolli.