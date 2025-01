Spazionapoli.it - Addio Napoli, accordo immediato: si attende l’annuncio

Ultimissime calciomercato– In casa azzurra, in attesa del match contro il Verona, potrebbe avvenire una cessione in sede di calciomercato.Ildi Antonio Conte, dopo aver battuto la Fiorentina, domenica sera ospiterà allo Stadio Diego Armando il Verona di Paolo Zanetti. Gli azzurri hanno tutto l’interesse di battere i veneti sia per confermare il proprio primato che, soprattutto, vendicare il ko subito nel primo turno di questo campionato.Nel frattempo, però, il team partenopeo è stato scosso da un’incredibile notizia, ovvero la possibile cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Tuttavia, oltre al georgiano, bisogna registrare un altro possibile.Calciomercato, Rafa Marin sta per diventare un nuovo giocatore del Villarreal: ecco gli ultimi dettagliCome scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’, Rafa Marin è sempre più vicino al Villarreal.