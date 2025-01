Ultimouomo.com - 50 giovani da seguire nel 2025 - Quarta parte

La lista di inizio anno dei 50daè una delle tradizioni più durature di Ultimo Uomo. Ad ogni puntata pubblichiamo dieci nomi: qui trovate la prima, qui la seconda, qui la terza. Le indicazioni di rito: non troverete giocatori nati prima del 2005 e nemmeno quelli, talmente precoci, da averci costretto a scriverne già o di cui per la stessa ragione intendiamo scrivere più approfonditamente a breve. Per esempio Lamine Yamal, Francesco Camarda, Pau Cubarsí, Estevao, Ethan Nwaneri, Antonio Nusa, Andrija Maksimovic.PARIS BRUNNER, 2006, CERCLE BRUGGE (GERMANIA)Paris Brunner è uno dei 2006 più promettenti in Europa, presentato un po’ ovunque come il futuro della Germania per quanto riguarda l’attacco. Finora però ha brillato principalmente a livellole: con l’Under 17 e l’Under 19 del Borussia Dortmund ha segnato più gol che partite giocate, mettendo in mostra un istinto del gol fuori dal comune.