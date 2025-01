Panorama.it - 18 anni di iPhone: la storia in tappe

Sono trascorsi diciottoda quel giorno che ha cambiato per sempre il mondo della tecnologia e, in parte, la vita di tutti noi. Era il 9 gennaio 2007 quando Steve Jobs, sul palco del MacWorld di San Francisco, svelò al mondo un dispositivo destinato a diventare una vera e propria rivoluzione: l’. Un oggetto che non solo ha riscritto le regole del design e della funzionalità nel settore della telefonia, ma si è imposto come simbolo di stile, innovazione e status sociale.Impossibile non ricordare il video di quella storica presentazione e l’entusiasmo della platea. In quel momento tutti sapevano che Steve Jobs stava per annunciare qualcosa che avrebbe cambiato il corso della. Il guru di Apple, già famoso per le sue impressionanti presentazioni, si rivolse alla platea con il suo celebre «One more thing», “Un’ultima cosa” che in realtà erano tre: un telefono cellulare, un iPod e un dispositivo per connettersi a Internet.