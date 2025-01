Anteprima24.it - Vomero, ok ai lavori su muro di contenimento per ‘liberare’ via Conte della Cerra

Tempo di lettura: 2 minutiViabilità nell’area collinare di Napoli, la MunicipalitàArenella annuncia il via alla messa in sicurezza deldidi via San Gennaro ad Antignano. Il manufatto si trova a ridosso dell’ingresso del distretto sanitario 27. “Iconsentiranno – afferma la presidente Clementina Cozzolino – di recuperare decoro e vivibilitàstrada storica che porta daal”. Ad avviarli saranno i privati, proprietari dell’area affacciata sulla pubblica via. Nel 2021 sono stati diffidati dalla Municipalità a liberare la carreggiata.Sul lato oppostostrada, a pochi metri, una storia molto simile. Lì c’è un vecchio immobile, di proprietà dell’Ospedale pediatrico Santobono-Pausilipon. Anche questo edificio fatiscente ha comportato problemi, a causacaduta di calcinacci.