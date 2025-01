Ilrestodelcarlino.it - Visita al rifugio antiaereo della Rocca

Sabato le porte delMalatestiana torneranno ad aprirsi accogliendo ulteriori gruppi ditori e di appassionati di storia. È proprio un viaggio negli anni bui del ‘900 quello proposto all’interno di questo suggestivo luogomemoria che presenta due accessi su viale Mazzoni e costruito in piena seconda guerra mondiale dal Comune di Cesena con lo scopo di creare un riparo sicuro per la cittadinanza. Nel giugno 1941 il Ministero dell’Interno diramò un telegramma esplicitando la necessità di costruire o di ricavare rifugi per eventuali bombardamenti aerei. Da questa data si adibirono vari luoghi pubblici e privati a tale scopo, tanto che nel settembre 1943 si contavano ripari al piano terra del Municipio, nel vecchio acquedotto, nei sotterranei di diversi palazzi nobiliari e chiese.