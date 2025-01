Lettera43.it - Venezuela, italiano arrestato (poi rilasciato) con l’accusa di essere un «mercenario»

Leggi su Lettera43.it

Un cittadinoè statoincondiun «» portato dall’opposizione. Lo ha reso noto il ministro dell’Interno Diosdado Cabello alla tv statale Telesur. Di lui non si sa quasi nulla, nemmeno il nome. È stato fermato insieme a un colombiano mentre «attraversava la frontiera» passando per le trochas, le strade usate per attraversare illegalmente il confine tra Colombia e. Appena appresa la notizia, la Farnesina ha subito chiesto l’intervento del viceconsole onorario di Tachira e contattato il commissario della polizia diplomatica a Maracaibo. L’italo-no è stato dunquedopo circa cinque ore e mezzo.Nei giorni scorsi sono stati arrestati altre sette stranieriL’arresto dell’è avvenuto nel contesto di una serie di operazioni definite «di sicurezza» in vista della cerimonia di insediamento di Maduro in programma il 10 gennaio.