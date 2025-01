Lanazione.it - Un autunno d’agosto: in scena l’orrore delle stragi naziste

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 8 gennaio 2025 – Un, la storia di uno degli eccidi nazi-fascisti meno conosciuti, ma non per questo meno significativi, va inall’Auditorium Le Fornaci di Terranuova Bracciolini giovedì 16 gennaio alle ore 21.15 e di nuovo il 24 gennaio al teatro Verdi di Monte San Savino. Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro della direttrice di Qn e La Nazione Agnese Pini, per la riduzione teatrale di Elena Miranda, è diretto da Luisa Cattaneo con le musiche originali Luca Roccia Baldini eseguite dal vivo da Madoka Funatsu alla fisarmonica. Unci porta all’estate del 1944. E’ il 19 agosto a San Terenzo Monti, in provincia di Carrara, Lunigiana. Centocinquantanove vittime innocenti, in prevalenza donne e bambini, sono accompagnati nel momento dell’esecuzione dal suono di un organetto.