Ilfogliettone.it - Ucraina, Zelensky punta al secondo mandato ma Zaluzhnyi deve fare un passo indietro

Leggi su Ilfogliettone.it

quanto riportato dalla stampa, il presidente ucraino Volodymyrha deciso di candidarsi per uncon una condizione ben precisa: che l’ex Capo di stato maggiore Valeriinon si presenti come candidato alla presidenza. Lo rivela il quotidiano ucraino “Telegraf”, che sottolinea comegoda attualmente di un 52% di consensi tra la popolazione.Il piano prevede che, in cambio del suo ritiro dalla corsa presidenziale,potrebbe essere inserito in una posizione di rilievo, precisamente al primo posto nella lista delle candidature al Parlamento per il partito presidenziale. Questa mossa strategica potrebbe garantire auna posizione di potere significativa anche senza la presidenza, mantenendo così una certa influenza politica.