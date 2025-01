Calcionews24.com - Turci sullo Scudetto: «Non vedo favorite per il titolo se non quella squadra. Sulla Nazionale invece…»

Leggi su Calcionews24.com

Tommaso, giornalista e bordocampista di Dazn, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la lottae laTommaso, giornalista e bordocampista di Dazn, intervistato in esclusiva dai nostri microfoni, quelli di InterNews24 trae Serie A. Serie A, tra le squadre in lotta, la sua favorita per lo?«Da bordocampo squadre forti e convincenti come l’Inter non ne .