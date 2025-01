Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-01-2025 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto al microfono Sonia cerquetani intenso ilsul Raccordo Anulare code tra la via Casilina è la via Appia in carreggiata interna in esterna tra Cassia Veientana e la Katia fine perintenso Anche sul percorso Urbano della A24 attratti dal raccordo anulare alla tangenziale est e quindi verso il centro e versocentro rallentamenti e code sulla Flaminia e sulla Salaria sulla Pontina Code in corrispondenza dei Castelno Verso il raccordo un’ultima notizia riguarda il trasporto pubblico la metro C retta chiusa per sei mesi fino al 27 giugno per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo lo stop alle cose solo in orario serale con l’ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni I treni sono sostituiti dalle linee bus mcf Press San Giovanni via Pantano MC3 San Giovanni parco di Centocelle maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito