Sport.periodicodaily.com - Torino vs Juventus: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il derby della Mole arriva in un momento delicato per le due squadre che stanno deludendo le aspettative di inizio stagione.vssi giocherà sabato 11 gennaio 2025 alle ore 18 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI granata hanno l’obiettivo di invertire la rotta dopo un periodo altalenante. La squadra di Vanoli, reduce dal pareggio casalingo contro il Parma, è undicesima in classifica con 21 punti. Una situazione che va migliorata alla svelta per non doversi trovare a lottare per un obiettivo nemmeno lontanamente preventivabile, ovvero la salvezza.Momento complicato anche per i bianconeri, reduci dalla delusione della Supercoppa Italiana. In campionato la squadra di Thiago Motta sta faticando tantissimo con un solo successo nelle ultime cinque partite.