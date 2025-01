Lanazione.it - Tentata violenza a operatrice sanitaria, l’amico interviene e salva la donna

Leggi su Lanazione.it

Pietrasanta (Lucca), 8 gennaio 2025 – Il raptus è scattato quando ha visto entrare l’che lo ha in cura e che gli avrebbe dovuto somministrare un farmaco. Lui, un 31enne già noto agli inquirenti, alla vista dellasi è spogliato e senza dire una parola ha tentato di abusare di lei. Per fortuna lanon è stata commessa in quanto un altro paziente è intervenuto e ha consentito alla giovane di fuggire e di chiamare la polizia per sporgere denuncia anche per le lesioni subite. Il seguito dell’inquietante episodio, avvenuto pochi mesi fa, è storia di questi giorni, con il tribunale di Lucca che ha disposto una perizia psichiatrica fissando la prima udienza del processo, in calendario a marzo. L’obiettivo della perizia è presto detto: il 31enne è già sottoposto a misure di sicurezza in quanto ritenuto socialmente pericoloso e le analisi serviranno pertanto a capire quanto la sua infermità possa aver influito o meno sul tentativo di aggressione.