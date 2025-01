Ilfattoquotidiano.it - “Salt Bae apre un ristorante a Napoli? Ci sarà lo sfottò, ma poi faranno la fila per andarci, com’è successo per Flavio Briatore”: la previsione di Gino Sorbillo

Bae sbarca in Italia. E lo fa con ben tre nuovi ristoranti: a Roma, a Milano e a. Il ristoratore turco Nusret Gökçe, noto in tutto il mondo per il celebre gesto con cui sala la carne, è atteso nel Bel Paese, dove, per la prima volta, aprirà dei ristoranti. Ma non tutti sembrano essere felici di questa nuova apertura e molti avrebbero già criticato la scelta diBae. Al punto che anche il pizzaioloè dovuto intervenire in difesa del suo collega turco. “Cisempre un po’ di, anche per l’arrivo diBae.è sempre così,stato per l’arrivo di, ndr) cui tanti auguravano un flop. Anche perBae ciquesto carosello. Ma poilaper“, le parole del noto pizzaiolo riportate da Gambero Rosso.Ad essere criticata, appunto, sarebbe la teatralità con cui Nusret sala la carne, ma anche l’uso di oro sui piatti e il costo, talvolta giudicato elevato, per mangiare in uno dei ristoranti di Gökçe.