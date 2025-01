Pronosticipremium.com - Roma Femminile, Giacinti trascinatrice: contro l’Inter per la prova del 9

Leggi su Pronosticipremium.com

Il 2025 dellaè iniziato al meglio, con la vittoria in Supercoppa Italiana della squadra di Alessandro Spugna che con un 3-1 impetuoso si è abbattuto sulla Fiorentina di De La Fuente, avversario decisamente ostico. Ma la caparbietà e la grinta delle ragazze giallorosse ha avuto la meglio: Prima Glionna, poie alla fine Corelli hanno permesso alle capitoline di sollevare un ennesimo trofeo, utile a dimostrare lo stato di forma della.Tante le protagoniste di questa sfida, come appuntoche risulta tra le giocatrici più in forma di questo campionato con 9 reti a segno fino a questo momento. Ed è proprio lei una delle giocatrici sulle quali puntare per il prossimo match della, uno dei più complicati, ovvero quello. Sarà proprio durante questa sfida che le giallorosse dovranno dimostrare di avere quel quid in più perre ad accorciare le distanze con la Juventus capolista già a 35 punti.