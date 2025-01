Imiglioridififa.com - Nuovo Anno, Nuova Patch: ecco cosa cambia con la Title Update #7

È disponibile ilaggiornamento per EA SPORTS FC 25, che apporta una serie di miglioramenti e correzioni in tutte le modalità di gioco, incluse Ultimate Team, Gameplay, Clubs e Carriera. Questo aggiornamento mira a migliorare la stabilità generale, affinare alcune dinamiche di gioco e correggere problematiche segnalate dalla community, offrendo un’esperienza di gioco più fluida e coinvolgente. Di seguito, trovate il dettaglio completo delle modifiche incluse in questa.Ultimate TeamProblemi risolti:Aprendo una scelta giocatore (un pick) e svolgendo azioni specifiche, l’oggetto giocatore poteva apparire come sbile; si trattava solo di un problema visivo.Risolto un problema di stabilità che poteva verificarsi aprendo più pacchetti scelta giocatore.Talvolta, i ritratti dei giocatori potevano risultare disallineati con il resto dell’oggetto giocatore durante l’animazione del walkout.