Iltempo.it - Nordio a Palazzo Chigi: la decisione su Abedini dopo la liberazione di Sala

Il ministro della Giustizia Carloè arrivato pocole 14 a. L'argomento è la valutazione dell'eventuale rilascio di Mohammaed- l'ingegnere iraniano bloccato in Italia lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti - che potrebbe già avvenire nelle prossime ore. Lo svela l'Ansa da fonti informate nelle ore successive alla notizia delladi Cecilia. Come aggiunge il Corseranon sarà quindi consegnato agli americani, con una facile considerazione: “Nonostante tutte le smentite iraniane (e quelle collegate delle autorità italiane), il collegamento tra le due vicende è rimasto fino alla conclusione del caso; definitiva per quanto riguarda la reporter che sta tornando a casa, non ancora per. Tutto dovrebbe avvenire - secondo gli accordi che avrebbero fatto da sfondo alladi Cecilia- entro il 20 gennaio”.