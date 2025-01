Lanazione.it - Nisini: "Anch’io vedrò Mugnai". Su Polcri no alla linea Ghinelli. Regione? Va mantenuto un eletto

Onorevole, siete ancora per lo strappo sul caso? "La Lega è sempre stata coerente, al punto che nel precedente consiglio provinciale abbiamo perduto l’unico seggio. Questanon vuol dire strappare: non ci è piaciuto l’esito dell’elezione del presidente, è stato il tradimento del centrodestra da parte di. Aveva siglato un patto d’onore promettendo che si sarebbe dimesso prima del rinnovo del consiglio provinciale: così non è stato". Vale la pena mettere in discussione l’unica provincia toscana del centrodestra? "Vogliamo che la Provincia resti al governo del centrodestra e sia un ente che lavori come è stato con Silvia Chiassai. Oggi abbiamo un ente immobile, procedono solo i progetti della giunta Chiassai. Siamo stati i primi e siamo stati criticati, ora c’è una posizione netta di FdI e la coalizione la pensa come noi".