Nba | ko per Warriors Suns e Lakers Zion torna ma non basta a evitare la sconfitta dei Pelicans

Altra serata amara per i Golden Stateche perdono in casa contro i Miami Heat 98-114. Per la squadra di Steve Kerr, al 10° posto della classifica della Western Conference, si tratta della secondadi fila. Niente sorrisi anche per i Phoenix, caduti in casa dei Charlotte Hornets 115-104. Inutili di 39 punti di Devin Booker e i 26 di Kevin Durant. La franchigia dell’Arizona ha perso otto delle ultime dieci partite sprofondando alla 12a posie della WC con 16 vittorie e 19 sconfitte.I match Nba della notteVittoria, invece, per Minnesota: 104-97 in casa di New Orleans. I Timberwolves sono stati trascinati ancora una volta da Anthony Edwards, autore di 32 punti, mentre isi sono affidati alla coppia Dejounte Murray (29 punti) eWilliamson (22 punti), quest’ultimoto dopo 27 partite di assenza a causa di un infortunio al bicipite femorale.