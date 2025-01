Mondiali di Sci Alpino per Atleti Sordi Loranzi scrive la storia a Jasna Gora | è oro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 8 gennaio 2025 – Arriva uno splendido oro per l’Italia aidi Sciper, a. Lucasale sul podio e nella prima giornata di gare. Nel programma odierno dedicato alla specialità del SuperG, il giovane campione tricolore conquista il titolo iridato,ndo ladello sport azzurro.Il crono del successo è quello di 1:17.20. Stacca di oltre un secondo il polacco Lukaszyk (che ha fatto argento) e l’austriaco Lebelhuber (bronzo al collo).E’ stata una gara perfetta, condotta benissimo sin dall’inizio, nonostante le difficili condizioni atmosferiche. Per l’altro atleta azzurro in gara, Gabriele Calcaterra, arriva l’ottavo posto.Domani è in programma la seconda specialità, quella della combinata.Foto comitatoparalimpico.it/UfficioStampailfaroonline.