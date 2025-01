Ilfattoquotidiano.it - “Molti ancora mi domandano se è legale”: il libro sulla procreazione assistita e su “come nascono davvero i bambini oggi”

“Quando raccontoè nato mio figlio,ssimimi‘ma è?’“. Ilinchiesta della giornalista Raffaella Serini, “) i. Viaggio alla scoperta dellamedicalmente” (Mimesis edizioni), è una guida critica che vuole fare lucemedicalmente(PMA) visto che non se ne parla abbastanza. Dal 30 dicembre, inoltre, sono entrati in vigore i nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA) e per la prima volta ne fanno parte anche i trattamenti di PMA. Secondo la definizione del ministero della Salute, “lamedicalmenteè l’insieme delle tecniche utilizzate per aiutare il concepimento in tutte le coppie, nei casi in cui il concepimento spontaneo è impossibile o estremamente remoto e nei casi in cui altri interventi farmacologici e/o chirurgici siano inadeguati”.