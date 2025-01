Gqitalia.it - Mocassini, stivaletti, derby & co: tutte le scarpe più belle che trovi ora in saldo

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Anno nuovo, scarpiera nuova? Perché no, soprattutto se leuomo incon gli sconti invernali ci porgono su un vassoio d'argento parecchie occasioni da sfoggiare nei look dei prossimi mesi. Sono iniziati i saldi invernali online e con loro una serie di opportunità niente male. Non solo sneaker, sia chiaro (che nel caso trovate qui): dalleeleganti in chiave moderna alle sportive come gli scarponcini e le polacchine, sino alle dream shoes“comodità; cozyness” di cui i sabot fanno parte, abbiamo selezionato il meglio del meglio tra le offerte delleuomo ai saldi, firmate, di tendenza ed evergreen che sarai felice di indossare giorno dopo giorno sino al prossimo cambio stagione.