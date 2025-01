Tg24.sky.it - Milano, divieto di fumare a meno di 10 metri da altri: nessuna multa da entrata in vigore

Leggi su Tg24.sky.it

Il Comune di, dopo nove giorni dall’indeldidi 10da altre persone, non ha ancora registrato. Lo riporta il Sole 24 ore secondo cui sembrerebbe quindi che l’obiettivo del Comune dinon sia sanzionare ma piuttosto indirizzare i cittadini a comportamenti virtuosi. Dopo solo pochi giorni non è stato possibile nemverificare se ci siano stati comportamenti irregolari, sia perché la città è affollata di turisti, sia perché i vigili urbani potrebbero essere stati presenti in misura minore sulle strade. Dentro Palazzo Marino, riporta il Sole 24 ore, l’opinione è comunque di non fare multe, ma semplicemente spingere le persone a “”. Un’altra voce vicino alla Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala dice: “Si fa prima ad invitare una persona a spegnere una sigaretta che a fare una”.