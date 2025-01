Ilrestodelcarlino.it - Meteo, che tempo ci aspetta: “Nel 2023 e 2024 in Romagna superati i 2 gradi di anomalia”

Ravenna, 8 gennaio 2025 – Come sarà ildel 2025? E quali effetti avrà, in primis, sui fiumi? Per comprenderlo è utile puntare gli occhi verso l’alto, in direzione dei rilievi appenninici dove dovrebbe accumularsi la neve destinata ad alimentare i corsi di Lamone, Montone, Ronco, Savio e degli altri fiumi ravennati. Pierluigi Randi,rologo e presidente dell’AssociazioneProfessionisti, è fra coloro che stanno cercando di decifrare il 2025 dei fiumi romagnoli scrutando l’Appennino. Presidente Randi, cosa ci dicono i misuratori su Monte Falco e Fumaiolo, là dove nascono Montone e Savio? “Finora abbiamo registrato un discreto innevamento appenninico, che però sta diminuendo rapidamente. Nei prossimi giorni prevarranno condizioni di alta pressione: forse arriverà qualche precipitazione da qui alla fine della settimana, ma non prevediamo nuove nevicate.