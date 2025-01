Oasport.it - Marcell Jacobs pronto a tornare in pista: c’è la data del suo esordio nel 2025!

perin. Il bi-campione olimpico di Tokyo nei 100 metri e nella staffetta 4×100 èper ripartire in vista della stagione indoor. Il nostro portacolori farà il suonei 60 metri il 2 febbraio a Boston in occasione del New Balance Indoor Grand Prix. Si tratta di un evento nel qualeavrà modo di confrontarsi con un certo Noah Lyles, oro a Cinque Cerchi nella gara regina a Parigi.La notizia è arrivata nella serata di ieri e perè un ritorno su una distanza (60 metri) nella quale si ricordano grandi risultati. Il riferimento è al titolo mondiale del 2022 a Belgrado col record europeo di 6.41, dopo aver vinto il metallo pregiato negli Euroindoor a Torun nel 2021. L’ultima gara disputata nella specialità in questione risale a quasi due anni fa, ovvero alla rassegna continentale di Istanbul.