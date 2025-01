Tvplay.it - Lutto improvviso nel calcio italiano, è morto in queste ore a Roma

Ildelle ultime ore ha letteralmente sconvolto lo sport e in particolare il. La notizia è un vero dramma. Il mondo delè scosso da una morte improvvisa, l’ennesimoche colpisce lo sport e che sicuramente è un vero e proprio dramma per i tifosi. I club hanno comunicato tutti il loro dispiacere per un uomo che ha dato tutta la vita a questo sport. La notizia lascia davvero di stucco.nel, èinore a– Ansa – TvPlayNon parliamo dinello specifico ma di Futsal, uno sport simile (trattiamo praticamente dela 5 o simile) ed è venuta a mancare un’autentica bandiera, specialmente per ilno. E’ purtropponelle ultime ore Valerio Piersigilli, scomparso improvvisamente a 51 anni: l’uomo, molto stimato nel campo, era attualmente un dirigente dellaWomen Futsal, ed era stato chiamato per rilanciare le ambizioni del club.