Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Coppa Europa Les Diablerets 2025 in DIRETTA: in corso la seconda manche

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:22 Rilievi cronometrici che ci giungono a blocchi. Hanno ultimato la17 delle 30 atlete qualificate. La svedese Moa Landstroem occupa la prima posizione provvisoria con il crono complessivo di 1:24.30.13:17 Soprattutto Celina Haller grazie al brillante sesto posto trovato nella primapuò ambire ad un risultato di prestigio. L’azzurra paga soltanto 48 centesimi a Charlotte Lingg e dista poco più di 20 centesimi dalla zona podio.13:12 Quattro le italiane al via della, ovvero Celina Haller, Laura Steinmaier, Giulia Valleriani e Francesca Carolli.13:07diche vede ai nastri di partenza numerose atlete che presenziano ormai stabilmente indel Mondo come Charlotte Lingg, Doriane Escane e Lila Lapanja.