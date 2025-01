Puntomagazine.it - Le case automobilistiche si uniscono per ridurre le Emissioni di CO2: Un nuovo approccio

Le alleanze tra grandi produttori automobilistici e Tesla per rispettare le normative UE sulledi CO2 e evitare multe milionarie entro il 2025.Le principaliglobali stanno cercando di ottimizzare le proprie strategie per rispettare le normative europee sulledi anidride carbonica (CO2) che entreranno in vigore nel 2025. Stellantis, Toyota, Ford, Mazda e Subaru hanno deciso di unire le proprie forze con Tesla, il produttore statunitense di veicoli elettrici, per creare un “pool” di, in un’operazione che dovrebbe consentire loro di rispettare i rigidi standard europei senza incorrere in pesanti sanzioni economiche.Anche Volvo, Polestar e Smart seguiranno una strategia simile, mettendo in comune le propriecon Mercedes, come rivelato in un documento dell’Unione Europea presentato il 7 gennaio.