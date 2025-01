Lanazione.it - La Compagnia Cult: Robert Altman e il caos fertile di un eterno irregolare

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 8 gennaio 2025 - Babylon. Ovvero, la polifonia nel cinema. Merito di un signore nato un secolo fa a Kansas City, in Missouri, crocevia da sempre delle rotte verso l'Ovest. Si chiamava, e ha fatto del melting pot uno stile di vita: padre di origine tedesca, madre inglese e irlandese, di formazione gesuita, ma di professione ateo, dopo il congedo militare iniziò la sua carriera tra radiodrammi, mimic movies per la tv e il primo lungometraggio - "The Delinquents", 1956 - dedicato a James Dean e apprezzato niente meno che dal leggendario Alfred Hitchcock. Negli anni dell'apprendistato, fu assistente di produzione, autore, regista, sceneggiatore e montatore per decine di documentari industriali; ma il mito di uno dei maestri assoluti della New Hollywood - raccontato dal Cinema Lanel corso di undici appuntamenti in lingua originale - comincia alla fine degli Sessanta con un thriller di genere ispirato al romanzo di Richard Miles, "Quel freddo giorno nel parco", primo capitolo di una trilogia sulla psicosi femminile e le inquietudini legate al desiderio di maternità, evasione e sesso che il regista proseguirà nella decade successiva con "Images" (1972) e "Tre donne" (1977).