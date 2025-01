Sport.quotidiano.net - Italiano, tabù e talismani. La prima del nuovo anno gli è stata spesso indigesta. Ma contro Ranieri si esalta

Tutti sul pezzo: dal primo dei suoi calciatori all’ultimo dei magazzinieri. Perché il percorso fin qui è stato più che virtuoso, ma, come ha dimostrato plasticamente l’ultima gara del 2024, basta alzare per un attimo la testa dal manubrio (e alzare un braccio galeotto: vedi Pobega) per ritrovarsi con un pugno di mosche. Vincenzoieri a Casteldebole non ha avuto nemmeno bisogno di fare discorsi approfonditi alla truppa alla ripresa dei lavori. Chi lavora con lui da luglio sa che per il tecnico siciliano i crediti passati non contano, conta solo il presente e l’attitudine con cui si affronta un avversario dopo l’altro. Il prossimo si chiama Roma, primo esame di un mese da brividi (non solo metereologici) in cui tra campionato, Champions League e Coppa Italia si giocherà sempre ogni tre giorni.