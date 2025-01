Ilrestodelcarlino.it - Incide una canzone a 91 anni: Adriana, ospite di una casa di riposo, protagonista in tv

Ferrara, 8 gennaio 2025 – Un sogno non ha età. E quello di, 91, era dire una. “Se hai un sogno lo devi proteggere. E se hai un sogno, noi di Cooperativa Serena facciamo di tutto per esserti vicino. Ogni giorno al fianco di anziani, bambini, ragazzi, persone con disabilità. Perché possano sempre guardare avanti” queste le parole che arrivano da Cooperativa Serena, parole che si tramutano in azioni concrete. Nei giorni scorsi,Rendesi,dellaper anziani Betlem, in struttura dall’agosto 2021, è andata in sala di registrazione perre la sua prima. “La signora ama il canto e il ballo (tip tap) da sempre, e la musica è la sua passione e la fa sentire viva – racconta Roberto Vni, coordinatore del Betlem –. È appassionata di canzoni popolari50/60/70, ha vissuto da sempre in un ambiente legato all’arte, il marito era scultore, e rallegra le giornate in struttura cantando a squarciagola e interpretando le canzoni con piccoli balletti”.