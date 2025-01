Ilrestodelcarlino.it - I 20 anni dell’incompiuta. Sorpresa, all’ex Tambroni le case di riposo comunali. Ecco il progetto della giunta

Trasferire gli anziani ospitati dalledi: non è più utopia. Il 2025 potrebbe essere l’anno decisivo per gettare le basi verso il recupero di una struttura importante nata già morta all’origine e che da allora è rimasta nello stesso stato di triste abbandono. Non un anno qualsiasi, visto che proprio nel dicembre del 2025 verrà celebrato il primo ventennio dall’inaugurazione di quello che doveva prendere il posto del vecchio ospizio. L’amministrazione comunale avrebbe interesse ad avere in permuta la struttura di viaCupa (tra l’ex Crass e via Ascoli Piceno) dall’Inrca, l’azienda ospedaliera proprietaria dell’immobile in disuso dal dicembre 2005 trovando un accordo. L’anno scorso c’erano state soltanto alcune interlocuzioni ufficiose tra pezzi dell’amministrazione comunale e la direzione generale dell’azienda che gestisce l’istituto geriatrico, ma tutto era rimasto fermo a una comunione d’intenti e poco altro.