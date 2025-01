Oasport.it - Hockey pista: il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2025

Dopo aver archiviato il girone d’andataSerie A1 2024-, l’nostrano ha reso noti idirelativi alla, che verrà assegnata nel mese di marzo ma che si aprirà con i primi scontri a gennaio.In calendario, saranno questi gli accoppiamenti: Lodi-Valdagno (martedì 21 gennaio h 20:45), Trissino-Grosseto (mercoledì 22 gennaio h 20:45), Forte dei Marmi-Monza (martedì 28 gennaio h 20:45), Follonica-Bassano (mercoledì 29 gennaio h 20:45).Le partite si giocheranno tutte in maniera secca: “In caso di parità al termine dei tempi regolamentari – spiega la FISR – si applicherà quanto previsto dall’art. 32 del regolamento di gioco (due tempi supplementari da 5’ ed eventuali tiri di rigore)”.Di seguito il riepilogo dei match in agenda ricordando che le successive semifinali si disputeranno il 15 marzo durante l’evento delle Final Four, con il 16 marzo che assegnerà il trofeo vero e proprio; la sedekermesse verrà resa nota fra qualche settimana.