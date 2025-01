Pronosticipremium.com - Frattesi un caso all’Inter, non solo Roma e Juventus: Tottenham in agguato

È unadivisa tra campo e mercato quella di questi giorni, intenta a gestire la gioia post derby per arrivare nel migliore dei modi alla sfida contro il Bologna da un lato e a cercare gli innesti giusti, che Ranieri stesso a dichiarato essere necessari per rinforzare la rosa, in vista del proseguo della stagione. Tanti i ruoli potenzialmente interessati, con un centrocampo che si è prepotentemente preso la scena, anche a causa dello spinoso infortunio di Cristante e di un Le Fée pronto a dire sì al Sunderland.Reitz e Doucouré sono idee ancora sul piatto ma messe al momento in disparte, con Bondo che ha scalato le preferenze. Il classe 2003 sarebbe pronto a dire addio ad un Monza in difficoltà per tale progetto, e di fronte c’è unache lo apprezza molto sia per età che per doti tecniche e fisiche.