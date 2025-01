Ilrestodelcarlino.it - Elisabetta Franchi, nuovo piano per il benessere in azienda: cosa cambia per le lavoratrici

Bologna, 8 gennaio 2025 - Nuovi servizi di welfare per ledell'della stilista. E cioè permessi di allattamento più lunghi, flessibilità di orario per le dipendenti e sostegno al rientro post maternità. Questo è il risultato dell'intesa raggiunta tra la Betty Blue spa e la Regione Emilia-Romagna, con la consigliera di parità Sonia Alvisi, dopo la bufera che nel 2022 aveva coinvolto la stilista e imprenditrice bolognese, che aveva dichiarato pubblicamente di non valorizzare la carriera dellein età fertile, pronte quindi per diventare madri. Acqua passata per la fondatrice dell'omonimo brand, grazie anche al coinvolgimento dei sindacati.prevede l'accordo L'obiettivo dell'accordo vuole "rendere l'ambiente di lavoro più inclusivo, garantendo pari diritti a tutti e tutte a partire dal superamento del divario retributivo di genere".