Ilfattoquotidiano.it - Domanda record per i Btp green. Richieste per 270 miliardi a fronte di emissioni per 18 miliardi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grandissima richiesta sul mercato per i titoli di Stato italiani legati ad investimenti sostenibili. Per i cosiddetti Btpsi sono registrateper 270di euro, adi un emissione pari di 18. Nel dettaglio, il nuovo Btp a 10 anni (scadenza 01/08/2035) è stato emesso per un importo pari a 13di euro adi unadi oltre 140. Il titolo è stato collocato con un rendimento lordo annuo all’emissione del 3,7%, sostanzialmente in linea con l’attuale rendimento di un normale Btp decennale.Il Btpa 20 anni (scadenza 30/04/2046) è stato emesso per 5, adi unadi circa 130. Il rendimento è del 4,18%. I soldi incassati dal Tesoro sono vincolati a finanziare iniziative con ricadute ambientali sostenibili, in coerenza sia con i sei obiettivi ambientali delineati dalla tassonomia europea delle attività sostenibili che con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.