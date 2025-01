Corsi e ricorsi della storia, diversi da quelli ipotizzati dal filosofo G.B. Vico

Leggi su Ildenaro.it

Tutto fa pensare che Giovanbattista, oltre che, quindi pensatore, nella seconda qualità abbia mostrato anche doti di profeta. Pochi sono stati coloro che, nel corso dei secoli, si erano accorti che la, nel corso degli anni, davvero proponesse situazioni di tipo già noto, adattate al tempo in cui, di volta in volta, avessero lo spunto per poter riprendere ancora una volta il loro corso. Lontano millanta miglia per come è stata organizzata la trasferta, la Premier Meloni è volata verso una delle residenze di Ronald Trump, che tra qualche giorno siederà, all’internoCasa Bianca, nello stesso posto dove si sono seduti in passato presidenti che rispondevano ai nomi di Washington, Truman e Kennedy. Insieme a essi, altri nomi di personaggi che hanno fatto si che gli USA divenissero la prima superpotenza mondiale.