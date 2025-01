Lanazione.it - Chiude il ’GioviAle’. “Troppo lavoro in hotel Ma sarà solo una pausa”

Montecatini (Pistoia), 8 gennaio 2025 – Il ristorante GioviAle, dal 2018 uno dei locali più apprezzati in città, per il momento sospende l’attività. L’esercizio, aperto all’interno della vecchia dépendance dell’Biondi, all’angolo tra viale IV Novembre e via San Francesco, negli ultimi sei anni aveva fatto molto parlare per la grande qualità. Il ristorante, come tiene a specificare il titolare Giovanni Biondi, faràunae non si prospetta affatto una chiusura definitiva. “In questo momento – spiega l’albergatore, presidente di AssConfesercenti – siamo molto presi daldell’. Ho bisogno dell’aiuto di mio figlio Fabrizio, che finora ha seguito il GioviAle, per stare dietro ai numerosi impegni legati alla nostra struttura ricettiva. Tengo a sottolineare che non si tratta di una chiusura definitiva, matemporanea.