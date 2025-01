Lettera43.it - Banca Ifis ha lanciato un’Opas sul 100 per cento di illimity Bank

, presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio, haun’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni diper 298 milioni di euro. Lo scopo è l’incorporazione del gruppo finanziario fondato da Corrado Passera per delistarlo dal segmento Star di Piazza Affari.Ernesto Fürstenberg Fassio (Imagoconomica).I dettagli dell’offertaPer ciascuna azione diportata in adesione all’offerta,ha proposto che sia riconosciuto un corrispettivo che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro. Questo sulla base del prezzo ufficiale al 7 gennaio delle azioni di, che riconoscerà un corrispettivo unitario composto da 0,1 azioni ordinarie di nuova emissione e una componente in denaro pari a 1,414 euro.Corrado Passera (Imagoeconomica).