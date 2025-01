Oasport.it - Australian Open 2025: i favoriti. Sinner e Alcaraz in pole, Zverev e Djokovic in agguato

Che siano loro due i più attesi v’è poca ombra di dubbio. Jannike Carlos, inevitabilmente, rappresentano l’accoppiata della quale tutti vogliono qualcosa. E quel qualcosa sarebbe, chiaramente, una finale Slam. Un’eventualità che, però, ancora non si è mai verificata. E che, a livello teorico, ancora può essere non verificabile.Questo perché l’altoatesino e il murciano sono numero 1 e 3 del mondo. In altre parole, possono ancora capitare dalla stessa parte del tabellone, dunque a livello di semifinale. Dal Roland Garros in poi, la situazione è sempre stata questa, con i due sempre accoppiati dallo stesso lato: resta da capire se a Melbourne ci sarà un cambiamento, fermo restando che, per circostanze dell’uno e dell’altro, il confronto è arrivato nel 2024 solo in semifinale al Roland Garros.