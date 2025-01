Secoloditalia.it - Acca Larenzia, “Repubblica” vorrebbe riscrivere la storia. E il ricordo delle vittime diventa un «culto nero»

A certi giornali e a certi intellettuali di sinistra non va giù che venga ricordata la strage die l’uccisione di tre ragazzi missini (per dirla tutta non va giù che vengano ricordati anche Sergio Ramelli e tutte le altredel Msi). Così ogni anno danno sfogo a bizzarre arrampicate sugli specchi e in molti casi dimostrano di ignorare ladegli Anni Settanta-Ottanta o ne forniscono una “singolare” chiave di lettura.Se già è inaccettabile che giornalisti facciano confusione tra partiti e organizzazioni terroristiche, figuriamoci se a farlo è una storica di professione, docente universitaria dicontemporanea. Eppure Michela Ponzani suvi riesce laddove scrive: «La morte dei tre ragazzi è un delitto che va pagato con altro sangue». E cita Valerio Fioravanti e il delitto Scialabba come vendetta per la strage di