Liberoquotidiano.it - Acca Larenzia: Rampelli (Fdi), 'commissione d'inchiesta per fare luce'

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Nella Costituzione italiana ci riconosciamo tutti e non abbiamo nulla da dimostrare come Fdi e come parte politica che all'origine viene dal Movimento Sociale, e che non ha intenzione di rinnegarlo. Oltretutto rammento che il Msi nasce per far accedere alla democrazia coloro, milioni di persone, che provenivano dal ventennio fascista. È stato un percorso importante. Se non ci fosse stato questo accesso, quelle persone avrebbero fatto altre scelte antidemocratiche. Percorso ampiamente accettato e favorito dai politici dell'epoca, con tanto di amnistia e altri strumenti di riconciliazione. Ma noi non c'entriamo nulla, non eravamo neanche nati. Sembra assurdo che tutto ciò che fu fatto nell'immediato secondo dopoguerra debba continuamente essere messo in discussione oggi per questioni di sciacallaggio politico".