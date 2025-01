Ilrestodelcarlino.it - Vukovic respinge l’assalto. Peixoto, una gara di spessore

: 6,5: chiamato in causa solo da Gucci a cinque minuti dal termine. Opponendosi con i piedi al tocco sottoporta dell’ attaccante aretino riesce a mantenere inviolata la propria porta. Zoia: 6 preciso ed affidabile in fase arretrata. Nella ripresa prende fiducia e si rende utile alla causa anche in fase offensiva Coppola: 5,5 ennesima espulsione dubbia per il classe 2005. Guccione approfittando del suo braccio largo in fase di corsa provoca lo scontro che gli costera’ la seconda ammonizione. Palomba: 6 Sempre sul pezzo. Non commettendo sbavature limita le avanzate amaranto nella sua corsia: 6,5. Si mette in proprio alla mezz’ora recuperando prima e fornendo poi un invitante pallone ad Orellana non sfruttato al meglio. La sua è unadianche in fase difensiva (44’s.